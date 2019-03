MILAN NEWS – Con il Milan ha vinto praticamente tutto, dagli scudetti fino alla Champions League, vivendo da protagonista una delle ere dorate dei rossoneri.

Andriy Shevchenko resterà per sempre nei cuori dei suoi vecchi tifosi milanisti, come testimoniato dall’affetto rivolto all’ex centravanti ucraino nel giorno del suo ritorno a San Siro prima del match interno contro il Napoli. Sheva con il suo storico numero 7 sulle spalle è ancora oggi considerato come uno dei calciatori più completi e tecnicamente forti che hanno vestito la maglia del Milan negli ultimi 30 anni.

Nel corso dell’intervista rilasciata qualche giorno fa all’emittente streaming DAZN, Shevchenko ha rivelato anche quella che, a suo parere, è la TOP-11 dei calciatori più forti con cui ha giocato ai tempi del Milan. Una formazione pazzesca, quella ricordata dall’ucraino, che certamente farà venire la lacrimuccia di nostalgia a moltissimi tifosi rossoneri.

“In porta Dida; Cafu, Costacurta, Nesta, Maldini; Gattuso, Pirlo, Seedorf; Kakà; Inzaghi e alla fine Shevchenko. Allenatore: Carlo Ancelotti. È una grande squadra con un grande portiere, difesa solida, centrocampo di qualità e fortissima in attacco”. Quella che in effetti ha portato a Milanello diversi trofei sotto la guida di mister Ancelotti. C’è da ricordare che Sheva con la maglia rossonera ha vinto 1 scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana, 1 Champions League e 1 Supercoppa Europea.

