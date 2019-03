CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Patrick Cutrone in maglia rossonera è stato messo in dubbio dalle dichiarazioni del suo agente qualche settimana fa. Non è escluso che a fine stagione venga richiesto un trasferimento per consentire al giocatore di avere maggiore continuità.

L’arrivo di Krzysztof Piatek ha ristretto lo spazio a disposizione di del numero 63 del Milan. Il bomber polacco, preso dopo l’addio di Gonzalo Higuain, ha avuto un ottimo impatto a Milano e si è preso la maglia da titolare. Gennaro Gattuso ha concesso a Cutrone solo degli spezzoni e il ragazzo non sembra contentissimo. E’ normale, però deve continuare a lavorare con il massimo impegno per farsi trovare pronto sempre.

Calciomercato Milan, il Torino sogna Cutrone. Anche il Borussia Dortmund interessato

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Milan circolate, ci sarebbero Torino e Borussia Dortmund sulle tracce di Cutrone. Per il club granata Patrick rappresenta un sogno, visto che il prezzo del cartellino (35-40 milioni di euro) è fuori dalla portata della società. Inoltre, in attacco c’è già Andrea Belotti e non sembra poterci essere grande compatibilità tra lui e il centravanti rossonero. In ogni caso, le voci sull’interesse di Urbano Cairo per il ragazzo nato a Como continuano a circolare nonostante questa pista sembri improbabile.

Il Borussia Dortmund avrebbe certamente maggiori chance del Torino di arrivare a Cutrone. Per disponibilità economiche e ambizioni la squadra tedesca può maggiormente pensare di poter eventualmente avviare una trattativa. Con la maglia giallonera tanti talenti si sono affermati nel corso degli anni. Tuttavia, il posto da titolare non sarebbe affatto assicurato per Patrick. Lucien Favre gioca con una sola punta nel suo 4-2-3-1 e la prima scelta sarebbe Paco Alcacer, attualmente infortunato.

In ogni caso, trattare con il Milan non sarà facile per nessuna società. Stamane il quotidiano Tuttosport spiega che il club rossonero non ha alcuna intenzione di cedere Cutrone a titolo definitivo. Al massimo può esserci un prestito che, oltre al diritto di riscatto, preveda un contro-riscatto a favore del Diavolo. Anche se l’attaccante del momento è Piatek e Gattuso lo ritiene intoccabile per ora, la considerazione per Patrick rimane alta. Le sue qualità tecniche e umane sono apprezzate. La speranza è quella di non arrivare ad una cessione nella prossima finestra estiva del calciomercato.

