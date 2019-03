MILAN NEWS – La furiosa lite scattata durante il derby Milan-Inter tra Franck Kessie e Lucas Biglia ha fatto scalpore e dato una bruttissima immagine della squadra rossonera.

Nonostante il tutto sia rientrato immediatamente nei ranghi, con il club che ha inviato in sala stampa i due calciatori a scusarsi, il Milan ha deciso di prendere provvedimenti e di multare in maniera salata entrambi i centrocampisti. In particolare Kessie si è visto costretto a pagare una sanzione ancor superiore, sia per non aver accettato il cambio con Conti, sia per aver scatenato la lite generale.

Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni di Tuttomercatoweb.com, Kessie sarebbe rimasto a dir poco scontento dalla decisione di punirlo severamente, anche più del compagno di ‘sventura’ Biglia. Una presa di posizione dunque accolta negativamente dall’ivoriano, che è riuscito a passare da intoccabile della formazione titolare del Milan a elemento ora dal futuro più incerto, in particolar modo per colpa del suo recente atteggiamento aggressivo.

Ecco che la possibilità di vederlo non più con la maglia del Milan aumenta improvvisamente: sono diversi i club europei pronti a scatenarsi per Kessié, su tutti l’Arsenal che lo segue da tempo, ma anche PSG e Tottenham sembrano apprezzarne le qualità fisiche e tecniche. Il Milan starebbe così valutando di poter fare a meno del suo centrocampista tuttofare per un esborso da 40 milioni di euro, così da ottenere anche una plusvalenza di circa 12 milioni rispetto alla cifra spesa per ingaggiarlo dall’Atalanta.

I nervi tesi tra Kessie ed il Milan nei prossimi mesi potrebbero o peggiorare, decretando la fine anticipata dell’avventura rossonera per l’ex atalantino, o cancellarsi del tutto magari trovando una pace che prolungherebbe anche i rapporti tra le parti.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

