CALCIOMERCATO MILAN – Krzysztof Piatek è il fenomeno per eccellenza della Serie A, come lo ha definito la Gazzetta dello Sport. L’attaccante polacco è passato dal Genoa al Milan per 35 milioni più bonus. A distanza di pochi mesi, il centravanti polacco ha già visto quasi doppiato il suo valore economico Secondo le analisi di mercato, il suo costo del cartellino si aggira già sui 60 milioni. Senza contare che da qui a fine stagione questa cifra non può fare altro che aumentare. Ma la priorità del Milan sono i gol di Piatek, indispensabili per conquistare un posto nella prossima Champions League.

