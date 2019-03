CALCIOMERCATO MILAN – Con il ritorno di Leonardo, il club rossonero ha ripreso a guardare al Brasile per il proprio futuro. A gennaio è arrivato Lucas Paquetà e forse anche un altro talento arrivare in estate.

Il Milan ha ingaggiato un capo-scout molto competente come Geoffrey Moncada per visionare profili interessanti in tutto il mondo. L’area scouting è stata rinforzata e dunque il calciomercato rossonero potrebbe portare qualche sorpresa in futuro. Leonardo e Paolo Maldini sono al lavoro per rinforzare la squadra, sperando che la qualificazione in Champions League venga raggiunta.

Calciomercato Milan, piacciono Reinier e Jean Lucas

La Gazzetta dello Sport rivela che Leonardo in questi giorni ha avuto contatti con Eduardo Uram, agente di Paquetà, per fare il punto della situazione sulla crescita del talento del Milan e per parlare di altri giovani prospetti brasiliani.

Tra i giocatori che piacciono ce ne sono due di proprietà del Flamengo, la stessa squadra dalla quale è stato acquistato Paquetà. I due nomi in questione sono quelli di Reinier e di Jean Lucas. Del primo si parla già da un po’ in chiave rossonera. Si tratta di un trequartista classe 2002 che è atteso alla sua “esplosione” in questo 2019. Il 17enne avrà maggiore spazio e potrà mostrare le proprie grandi qualità.

Reinier ha grandi doti tecniche, è abile nel dribbling e nel tiro in porta. Gli manca un po’ di continuità, però è giovanissimo e possiede notevoli margini di miglioramento. Quest’anno sarà importante per lui. E lo sarà anche per Jean Lucas, che è di proprietà del Flamengo ma è stato mandato in prestito al Santos per disporre di maggiore minutaggio. E’ un centrocampista classe 1998 ben messo fisicamente e discretamente dotato tecnicamente, anche il Valencia lo sta seguendo. Dopo aver perso un po’ di spazio nella squadra di Rio de Janeiro, ora vuole rilanciarsi con quella paulista.

Redazione MilanLive.it

