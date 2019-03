CALCIOMERCATO MILAN – Il mercato di riparazione del Milan a gennaio 2019 è stato molto prolifico ed intelligente, visto che la dirigenza ha portato in rosa un paio di rinforzi perfetti per il gioco di Rino Gattuso.

Ma oltre a Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek, pare che il direttore dell’area tecnica Leonardo avesse messo nel mirino un altro obiettivo assolutamente concreto. Un centrocampista centrale che sarebbe diventato molto utile alla causa rossonera, soprattutto in caso di passaggio al 4-4-2 come modulo di partenza o anche soltanto come alternativa a Bakayoko in mezzo al campo.

Come sottolineato oggi da Calciomercato.com il centrocampista in questione sarebbe Amadou Diawara, calciatore guineano del Napoli classe 1997. Il 21enne talento, acquistato dal Bologna qualche anno fa, non sembra trovare spazio a sufficienza nelle fila azzurre con il tecnico Carlo Ancelotti che non lo ha mai considerato un possibile titolare, bensì soltanto un’alternativa ai rivali del reparto nel suo scacchiere tattico ormai standard.

Una situazione che dunque avrebbe favorito il Milan a gennaio, con Leonardo pronto a strappare il sì del Napoli per un prestito con diritto di riscatto per Diawara, il quale sarebbe anche stato molto tentato di approdare dalle parti di San Siro. Il tutto però si è letteralmente arenato e bloccato quando gli azzurri hanno scelto di avallare le cessioni di Marek Hamsik in Cina e di Marko Rog al Siviglia. Con queste due partenze era impensabile per il Napoli effettuare una terza cessione a gennaio nel reparto mediano.

Uno stop alla trattativa che però ha frenato solo momentaneamente il Milan, che continua a tenere Diawara come uno degli obiettivi per l’estate: in particolare in caso di partenza di uno tra Biglia e Kessie, i rossoneri potrebbero fare sul serio per il calciatore ex Bologna e affidargli un ruolo importante nel Milan che verrà. Costo dell’operazione: almeno 30-35 milioni di euro.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

