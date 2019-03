Ieri ad Anfield giornata nostalgica per tutti gli amanti del calcio. Si è giocata infatti la sfida benefica tra le Liverpool Legends e il Milan Glorie. Pubblico delle grandi occasioni, per una partita con tanti gol e belle giocate, anche se dai ritmi ovviamente bassi.

Nel corso degli 80 minuti hanno avuto la meglio i padroni di casa del Liverpool, che dopo il 2-2 in rimonta del Milan con Pirlo e Pancaro, hanno segnato nei minuti finali con un gran destro di Steven Gerrard, acclamato per tutta la partita dal proprio pubblico. Nel corso del primo tempo anche un tenero episodio con protagonista Jerzy Dudek, l’incubo rossonero di Istanbul. L’ex portiere Reds è andato in curva e ha giocato con un bambino disabile. Il video ha fatto il giro del mondo, segno della grande umanità sua e in generale di tutti i calciatori in campo. Del resto la sfida, va ricordato, era a scopo benefico. Tutto il ricavato è andato alla LFC Foundation del Liverpool e alla Fondazione Milan.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

