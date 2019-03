MILAN NEWS – La questione sul futuro stadio di Milan e Inter all’interno del capoluogo lombardo continua a far parlare di sé, in toni sempre più interessanti.

Secondo gli aggiornamenti della Gazzetta dello Sport il Milan e l’Inter starebbero preparando in simbiosi un dossier molto preciso con il progetto sull’ideazione di un nuovo impianto calcistico che possa avvicinarsi agli straordinari standard del resto d’Europa. Entro un mese il Comune riceverà tale piano condiviso tra i due club, anche se le strade da percorrere al momento restano ambigue: i club dovranno decidere se ristrutturare lo storico San Siro oppure puntare sulla demolizione dello stadio per costruirne uno da zero che sia moderno e bellissimo.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle Milan News, CLICCA QUI <<

Più che una questione progettistica e architettonica si studia il modo di far quadrare i conti per la creazione dell’impianto che diverrà la casa futura di Milan e Inter; gli scenari sono diversi ma l’idea di dover ‘traslocare‘ altrove nel periodo in cui si costruirà il nuovo stadio non piace ai rossoneri che dovrebbero trovarsi un impianto lontano da Milano per le gare di campionato e coppe. Una scelta simile a quella del Tottenham, che si è trasferito a Wembley in attesa della costruzione del nuovo impianto sulle ceneri di White Hart Lane.

Ma a Milano non c’è uno Wembley da poter utilizzare, dunque la questione sembra complicarsi. La verità si scoprirà entro 4-5 settimane, quando rossoneri e nerazzurri invieranno ufficialmente la proposta completa al sindaco Giuseppe Sala, che punta ancora sull’idea di ristrutturare il ‘Meazza’.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it