CALCIOMERCATO MILAN – Caccia ai migliori talenti italiani ed internazionali. Questa è una delle strategie del mercato futuro in casa Milan.

La società rossonera infatti vuole puntare su calciatori giovani e di prospettiva, come ammesso anche dal neo amministratore delegato Ivan Gazidis che permetterà esborsi economici solo in direzione di elementi con determinate caratteristiche tecniche ed anagrafiche. Intanto il Milan ha ‘liberato’ la fantasia del capo osservatore Geoffrey Moncada, che sul proprio taccuino ha moltissimi calciatori giovani da valutare, seguire e in caso anche proporre per la rosa rossonera.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, indizio ‘social’ per il baby Reinier

Anche il direttore dell’area tecnica rossonera Leonardo appare molto attivo su questo fronte, in particolar modo per quanto riguarda i talenti provenienti dal Brasile, suo paese d’origine. Dopo aver avuto un ruolo fondamentale nell’acquisto di Lucas Paquetà, per il quale ha garantito personalmente e anticipato la concorrenza di diverse big europee, Leonardo starebbe puntando forte su un altro calciatore carioca di belle speranze, ancor pià giovane dell’attuale numero 39 del Milan.

Il ragazzo in questione è Reinier Jesus Carvalho, fantasista anch’egli proveniente dal Flamengo (come Paquetà) e sul quale il Milan ha messo gli occhi da diversi mesi. Un classico numero 10 con colpi già da grande calciatore, per il quale Leonardo stravede. Su di lui è forte anche il pressing del Real Madrid, che vorrebbe replicare il colpaccio fatto già con Vinicius in estate, ma è di recente arrivato un indizio ‘social’, svelato da Calciomercato.it, che potrebbe dare vantaggi al Milan.

Leonardo infatti segue ufficialmente su Instagram il profilo di Reinier, facendo intendere di essere dunque in pole per il suo acquisto futuro. Lo stesso fece anche con Paquetà, quando in autunno cominciò a seguirlo sui social poche settimane prima del suo acquisto ufficiale. Insomma Leo è prontissimo ad un altro acquisto dal Brasile, nella speranza che sia ancora una volta azzeccato.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it