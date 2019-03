Un altro ex campione del Milan del passato pronto ad una nuova avventura a dir poco esotica nei panni di allenatore.

Marco Simone, vecchio centravanti che ha vinto tanto con la maglia del Milan negli anni ’90, ricomincerà la propria carriera dalla Thailandia. In estate si era parlato dell’ex attaccante come del possibile nuovo allenatore della squadra B rossonera, un progetto che però si è letteralmente dissolto dopo una iniziale volontà della vecchia proprietà di lanciare una seconda formazione del Milan in Lega Pro.

Fallito sul nascere quel piano, la carriera di Simone ripartirà dunque dall’Asia orientale; il tecnico ha ricevuto la chiamata dal Ratchaburi, squadra che milita nella massima serie thailandese ma che si ritrova già immischiata nella lotta per non retrocedere in seconda divisione. Simone è stato già ufficialmente annunciato e presentato come nuovo tecnico, prendendo il posto di un altro ex milanista, il tedesco Christian Ziege esonerato da Ratchaburi alcuni giorni fa.

Marco #Simone part entraîner en Thaïlande. L’italien est nommé à la tête du #Ratchaburi FC. pic.twitter.com/PiJlHx7oR0 — 100% Mercato (@100Mercato) 25 marzo 2019

L’ultima esperienza di Simone come allenatore era stata lo scorso anno nel Club Africain di Tunisi, durata però solo quattro mesi. In passato l’ex milanista ha guidato anche club europei più importanti come Monaco, Losanna e Tours.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

