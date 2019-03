MILAN NEWS – La prova del Brasile contro Panama della scorsa settimana ha fatto adirare molti tifosi e opinionisti per il pareggio abulico e negativo dei verdeoro.

La Seleçao dovrà rifarsi nella seconda gara amichevole che si disputerà domani a Praga, contro la Repubblica Ceca. La squadra del commissario tecnico Tite dovrebbe cambiare volto e puntare su molti elementi di maggior spessore ed esperienza, visto che gli esperimenti del match di Oporto non hanno dato i frutti sperati.

Secondo gli aggiornamenti di Globoesporte però sembra arrivare quasi certa la riconferma dal 1′ minuto per uno dei volti nuovi, ovvero il milanista Lucas Paquetà. Il talento ex Flamengo è stato l’autore dell’unica rete brasiliana nella scorsa amichevole con Panama e verrà premiato da Tite con un posto da titolare anche contro i cechi.

Nel 4-1-4-1 che il Brasile dovrebbe presentare domani sera al Sinobo Stadium Paquetà sarà schierato come mezzala sinistra offensiva, al fianco di calciatori come il napoletano Allan o le ‘stelle’ Coutinho e Richarlison. Una bella iniezione di fiducia per il classe 1997 che ha avuto un impatto straordinario con la sua Nazionale. La speranza del Milan è che Paquetà torni a Milanello dopo questi impegni in ottima forma sia fisica che mentale.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

