MILAN NEWS – Non solo Nazionale maggiore; in questi giorni anche l’Italia Under-21 è impegnata in gare internazionali per valutare la condizione del gruppo.

La formazione di Luigi Di Biagio oggi scende in campo per un’altra amichevole di preparazione all’Europeo di categoria. Dopo lo scialbo 0-0 con l’Austria della scorsa settimana, gli azzurrini oggi affrontano i pari età della Croazia allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Intanto sono state ufficializzate le formazioni di partenza per questo test-match molto delicato ed importante; l’Italia si schiererà con il 4-3-3 di partenza e con i due milanisti presenti in rosa in campo dal 1′ minuto: Davide Calabria giocherà come terzino destro di riferimento mentre Patrick Cutrone sarà ancora una volta il centravanti azzurro. In campo anche un’altra conoscenza recente rossonera, ovvero Alen Halilovic, ala d’attacco croata che è attualmente in prestito allo Standard Liegi.

Le formazioni di ITALIA-CROAZIA U-21:

Italia: Meret; Calabria, Bastoni, Bonifazi, Dimarco; Locatelli, Tonali, Mandragora; Orsolini, Cutrone, Parigini.

Croazia: Posavec; Uremovic, Sosa, Sunjic, Kalaica, Katic, Bradaric, Basic, Jakolis, Halilovic, Bistrovic.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it