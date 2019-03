NEWS MILAN – Finora sono arrivate tante notizie positive dalle Nazionali. Sono andati in gol Lucas Paquetà, Krzysztof Piatek e anche Hakan Calhanoglu. Il turco è stato protagonista anche oggi nel match Turchia-Moldavia.

Il numero dieci rossonero infatti si è inventato un assist spettacolare in rovesciata per la rete di Kaldirim, che ha sbloccato il risultato. Un’altra grande giocata dopo il gran gol contro l’Albania: un tiro dalla lunga distanza dopo una lunga corsa. Adesso questa bicicletta al volo per servire il compagno di squadra, che ha poi segnato senza troppi problemi la rete dell’1-0. Un gol che ha messo in discesa la partita per la Turchia, che ne ha segnati altri tre. Niente marcatura stavolta per Calhanoglu, sostituito al 66′ dal talento Yazici. Ma è un’altra prestazione positiva per il centrocampista del Milan.

Milan, Calhanoglu è in fiducia

Sicuramente la Moldavia non è irresistibile come avversario. Ma la giocata del calciatore rossonero resta importante. Significa che è in fiducia, che non ha paura di provare anche le giocate più difficili come questa. Non tutti sarebbero andati di rovesciata. Ciò dimostra che Calhanoglu è in netta ripresa dal punto di vista psicologico, così come aveva già evidenziato nelle ultime uscite con la maglia del Milan. Non è un caso se nel derby è stato uno dei migliori, anche se in una posizione da centrocampista nei due davanti alla difesa nel 4-2-3-1 dell’ultima mezz’ora. Speriamo che questa ulteriore iniezione di fiducia con la Nazionale possa aiutarlo ad uscire definitivamente dal tunnel. In questa volata finale per la Champions League il Milan ha bisogno di lui, della sua tecnica e visione di gioco. Così come ha bisogno del miglior Suso. Dal punto di vista della qualità, i due esterni sono dei riferimenti per i compagni di squadra. E sono sicuramente i migliori fornitori di palle-gol per Piatek. Insomma, sono fondamentali. Il quarto posto passa soprattutto dai loro piedi.

Redazione MilanLive.it

