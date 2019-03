CALCIOMERCATO MILAN – Rinnovo contrattuale in arrivo per Gianluigi Donnarumma. Due anni dopo la lunga telenovela che ha toccato picchi di tensione massimi in casa Milan, l’estremo difensore ora è pronto a una nuova forma sul contratto ma con uno scenario di contorno decisamente più sereno.

Si passerà dall’attuale scadenza del 2021 alla nuova del 2024. E la conferma – riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola – sembrerebbe arrivare direttamente da Mino Raiola. Il tutto avverrà anche a stretto giro, così da arrivare già in estate con le idee chiare.

Calciomercato Milan, pronti gli addii di Pepe Reina e Antonio Donnarumma

Quella che riguarda Gigio, infatti, non sarà l’unica novità del reparto. Piuttosto – rivela il quotidiano – una volta confermato il prolungamento seguiranno poi gli addii del 36enne Pepe Reina e del fratello maggiore Antonio Donnarumma. Entrambi, infatti, a fine stagione si congederanno per trovare fortuna altrove e andrà ridisegnata la gerarchia tra i pali. Come vice di Donnarumma junior verrà scelto un comprimario di qualità, mentre come terzo potrebbe essere finalmente valorizzato il giovane e talentuoso Alessandro Plizzari.

Il tutto verrà quindi affidato definitivamente ai guantoni di Donnarumma junior. L’arrivo dello spagnolo dal Napoli fu proprio in ottica di un possibile addio del giovane portiere milanista, ma ora gli scenari sono cambiati e anche grazie a Gennaro Gattuso. Perché l’attuale tecnico – rimarca il CorSport – è stato fondamentale nella crescita definitiva del ragazzo. L’ha coccolato e tutelato nel momento di estrema difficoltà e vulnerabilità, non ha mai smesso di sostenerlo e l’ha difeso a spada tratta anche di fronte a qualche errore. Piena fiducia alle sue spalle: così il portiere rossonero è rinato. Tanto che oggi – sottolinea il quotidiano – il suo cartellino è tornato a valere tra i 55 e i 60 milioni di euro: una plusvalenza virtuale assoluta, considerando l’arrivo da per ‘soli’ 250 mila euro all’eta di 13 anni. Un’ascesa vertiginosa, iniziata dai circa 120 mila euro a stagione fino agli attuali 6 che ne diventeranno però 7 dopo l’annuncio. Diventare una leggenda del Diavolo: è questo il destino di Donnarumma.

