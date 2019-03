NEWS MILAN – Andrea Conti è recuperato da alcuni mesi e che sta lavorando sodo per poter essere titolare. Gennaro Gattuso gli preferisce Davide Calabria come terzino destro e all’ex Atalanta rimangono sono degli spezzoni a match in corso.

La rivalità tra i due giocatori è sana, visto che sono anche grandi amici. Tuttavia, è normale la voglia da parte del numero 12 del Milan di avere maggiore spazio. Tralasciando la negativa prestazione contro il Chievo Verona, ha dimostrato di poter essere letale in fase offensiva. Difensivamente deve migliorare, però quando si tratta di spingere e fare cross ha una marcia in più.

News Milan, Gattuso dà fiducia a Conti?

Il quotidiano Tuttosport oggi evidenzia la necessità di rifornire meglio Krzysztof Piatek, centravanti lasciato troppo solo davanti e che riceve pochi palloni giocabili. Il bomber polacco ha già dimostrato di saper trasformare in gol le ridotte occasioni che ha. Però è dovere di Gattuso e di tutta la squadra cercare di metterlo in condizioni migliori. È un peccato avere un goleador del genere e non sfruttarlo pienamente.

In quest’ottica potrebbe rientrare un impiego più costante di Conti sulla fascia destra. L’ex Atalanta può essere un’arma importante per il Milan. Sa crossare bene e potrebbe aiutare molto Piatek, oltre che Patrick Cutrone. Rispetto a Calabria, Andrea è più bravo in fase di spinta e paga invece qualcosa in quella difensiva. Gattuso potrebbe anche pensare a un cambiamento di modulo, passando al 3-4-3, per favorire le caratteristiche di Andrea. A Bergamo era abituato a giocare con lo schieramento con difesa a tre, soluzione che forse lo esalta maggiormente.

È presto per dire che Gattuso possa lanciare Conti titolare nell’immediato, però il numero 12 rossonero è un’arma da sfruttare di più. Può essere determinante nella corsa Champions del Milan. Il mister deve valutare bene le sue scelte a livello di formazione, avendo a volte anche il coraggio di osare. Niente sperimenti pazzi e improvvisati, sia chiaro, però qualcosa si può cambiare senza perdere troppo equilibrio. Le ultime prestazioni della squadra non sono state esaltanti e forse è un segnale…

