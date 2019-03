CALCIOMERCATO MILAN – “C’era l’accordo per Kean al Milan. Donnarumma rinnova“, avrebbe detto Mino Raiola su Facebook, come riportato dal Corriere dello Sport. Dichiarazioni che hanno fatto il giro del web in poco tempo. Ma poco dopo è arrivata subito la smentita dello stesso agente tramite Twitter: “Non uso Facebook“, ha spiegato il noto procuratore. Ma è noto che c’era un vero interesse dei rossoneri per il giovane Kean, giocatore su cui però punta fortemente la Juventus. Il rinnovo di Donnarumma non è certo una priorità, ma i discorsi ci sono. E i buoni rapporti fra Raiola e Leonardo facilitano le trattative.

Redazione MilanLive.it

