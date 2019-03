NEWS MILAN – Nei giorni scorsi è stata annunciata ufficialmente la partecipazione della squadra rossonera alla International Champions Cup 2019. Anche quest’anno il Diavolo prenderà parte al prestigioso torneo estivo, al quale partecipano pure altri grandi club.

Tra le big c’è anche il Manchester United, che nelle scorse ore ha annunciato le rivali che affronterà in estate. Tra queste c’è anche il Milan. L’amichevole si svolgerà al Principality Stadium di Cardiff il prossimo 3 agosto. Una sfida certamente affascinante tra due club che hanno fatto la storia sia nel rispettivo campionato che a livello internazionale.

Il Milan ha un ricordo molto positivo della doppia sfida contro il Manchester United nelle semifinali di Champions League 2007. All’andata all’Old Trafford i Red Devils vinsero 3-2, ma al ritorno a San Siro la squadra di Carlo Ancelotti fece la partita perfetta e trionfò 3-0. I rossoneri si conquistarono l’accesso alla finale di Atene, vinta contro il Liverpool 2-1 grazie alla doppietta di Filippo Inzaghi.

Nella giornata di oggi sarà rivelato il calendario completo della International Champions Cup 2019. Verranno resi noti tutti gli incontri, le date, gli orari e gli stadi di questa edizione della prestigiosa competizione estiva internazionale. Il Milan attende di conoscere tutte le proprie rivali. Anche Juventus, Inter e Roma prenderanno parte al torneo. Ci saranno pure Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Benfica, Chivas, Real Madrid e Tottenham, oltre al già citato Manchester United.

🇸🇬 Singapore ➡️ 🇨🇳 Shanghai ➡️ 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cardiff

Three destinations, one unmissable #ICC2019 journey on #MUTOUR! #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) 27 marzo 2019