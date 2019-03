NEWS MILAN – Milan e Inter sono vicine ad un accordo storico. Le due società milanesi, stando alle ultime indiscrezioni, firmeranno a breve un’intesa per la costruzione di uno stadio da condividere. Entrambe sono arrivate alla conclusione che un nuovo impianto sia la soluzione migliore per tutti, soprattutto da un punto di vista economico. Ciò significa che ci sono buone possibilità che San Siro venga abbattuto. Ovviamente la notizia ha già scatenato le polemiche sui social, con i tifosi di entrambe le squadre pronte ad incatenarsi ai cancelli dello storico impianto per evitare la demolizione.

Redazione MilanLive.it

