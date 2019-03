MILAN NEWS – La giornata di oggi può essere considerata quella della riappacificazione e dei chiarimenti per quanto riguarda la posizione di Franck Kessie.

Il Milan e il centrocampista ivoriano avevano un conto in sospeso: discutere di ciò che era successo due domeniche fa durante il derby, con la sua reazione spropositata dopo il cambio deciso da Gennaro Gattuso e la litigata furiosa in mondovisione con Lucas Biglia. Subito dopo quella gara Kessie era volato in Costa d’Avorio per rispondere alla convocazione degli ‘Elefanti’, ma oggi è tornato in città anche per mettere il punto a questa delicata questione.

Come riportato interamente poco fa da Sky Sport, la giornata di Kessie si è svolta nel segno dei chiarimenti e delle discussioni pacifiche: l’ivoriano in tarda mattinata è stato accompagnato dal suo agente George Atangana presso gli uffici di Casa Milan, per un summit con la dirigenza rossonera alla presenza anche del sindacato (come prassi in questi casi). Confermata la multa da 40 mila euro per l’ex Atalanta che si è scusato con i vertici del club, i quali lo hanno però redarguito avvisandolo su eventuali reazioni smodate in futuro.

Nel pomeriggio Kessie si è recato presso il centro sportivo di Milanello, quando i compagni stavano cominciando a lasciare l’impianto post-allenamento: abbraccio chiarificatorio con Biglia davanti al resto della squadra e riunione privata con Gennaro Gattuso, che gli ha confermato la fiducia sperando di non ricevere altri segnali negativi a livello comportamentale. Infine Kessie svolgerà un allenamento personalizzato e defaticante: difficile che l’ivoriano possa essere in campo per la sfida di dopodomani contro la Sampdoria.

