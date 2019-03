NEWS MILAN – Si continua a discutere della possibilità che Inter e Milan lascino il Giuseppe Meazza per costruire un nuovo stadio. Nelle intenzioni dei due club sembra esserci l’intento di realizzare un nuovo impianto sempre in zona San Siro.

Tuttavia, si stanno già presentando i primi ostacoli. Il sindaco Giuseppe Sala ha fatto sapere che il nuovo stadio dovrà essere comunale. Dunque, le due società calcistiche potranno eventualmente realizzarlo ma poi dovranno cederlo al Comune ottenendo in cambio una lunga concessione per gestirlo. Il progetto deve ancora essere presentato all’amministrazione, ma intanto è già nato un comitato contrario all’abbattimento del Giuseppe Meazza. Gli ostacoli da superare non mancano per Inter e Milan.

News Milan, modello MetLife Stadium a San Siro?

Il quotidiano Tuttosport rivela che i due club milanesi sono rimasti impressionati dal MetLife Stadium di New York. Nelle settimane scorse alcuni dirigenti sono andati negli Stati Uniti per studiare alcuni modelli. Lo stadio newyorchese è condiviso e gestito dai Giants e dai Jets, due squadre di football NFL. È stato inaugurato nel 2010, dopo tre anni di lavori. Ed è stato costruito vicino al vecchio Giants Stadium, successivamente demolito. Costato 1,6 miliardi di dollari e possiede una capienza da 82.500 spettatori.

Il MetLife Stadium cambia veste 15-20 volte all’anno: in genere servono 16 ore di lavoro spalmate su due giorni, con 18-26 addetti coinvolti. A seconda che giochino i Giants o i Jets vengono effettuati cambiamenti (banner, colori dei fari, rivestimenti dei seggiolini, negozi di merchandising eccetera). Non vengono condivisi spogliatoi, palestre e sale stampa: ogni squadra ha i propri. Bisognerà vedere come Inter e Milan decideranno di procedere sotto questi aspetti. Sempre se riusciranno a far valere le proprie ragioni e a far costruire un nuovo impianto.

Gli emissari dei due club hanno visitato anche il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, condiviso da una squadra di football e una di calcio (le stagioni sono sfalsate, e cambia la capienza, da 71mila a 32.456), costato quasi 1.3 miliardi di euro, in parte coperti dal brand automobilistico che gli dà il nome. È un impianto altamente moderno e dotato di tecnologie all’avanguardia. Possiede un tetto a scomparsa. È costato 1,6 miliardi di dollari.

Redazione MilanLive.it

