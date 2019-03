MILAN NEWS – Come ogni giovedì che si rispetti il sito dell’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali ufficiali per la 29.a giornata di Serie A.

La gara di sabato sera allo stadio Luigi Ferraris tra la Sampdoria ed il Milan sarà diretta da Daniele Orsato, uno dei fischietti più importanti del nostro calcio, almeno secondo la considerazione dei suoi designatori e dell’UEFA che lo propone spesso per arbitrare match di coppa. A coadiuvarlo saranno i guardalinee Lo Cicero e Mondin, il quarto uomo Giua mentre alla postazione VAR è stato designato il sig. Daniele Doveri.

Si tratterà del venticinquesimo incrocio in gare ufficiali tra il Milan ed il signor Orsato della sezione di Schio, con un bilancio che parla di 9 successi rossoneri, 11 pareggi e sole cinque sconfitte. L’ultima gara del Milan diretta dal fischietto veneto è stata la semifinale di andata di Coppa Italia pareggiata 0-0 in casa della Lazio, mentre in campionato l’ultimo precedente è il 2-0 della banda Gattuso sul campo del Genoa ad inizio anno.

In estrema parità invece il bilancio con la Sampdoria: i blucerchiati diretti da Orsato hanno vinto 6 gare ufficiali, pareggiate sette e perse altrettante sei.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

