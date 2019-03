CALCIOMERCATO MILAN – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, aveva tempo fa rivelato di avere un accordo con Jorge Mendes per Cristiano Ronaldo. L’affare saltò a causa di Yonghong Lì, ex presidente e proprietario del club, che non aveva a disposizione il denaro per chiudere l’operazione. Adesso l’ex dirigente rossonero ha confermato nuovamente notizia, spiegando che lo stesso Ronaldo aveva già detto sì al Milan e che con l’attuale proprietà Elliott Management oggi sarebbe rossonero.

Redazione MilanLive.it

