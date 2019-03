NEWS MILAN – Via al rush finale, ora si fa sul serio. Terminata la sosta, il Milan riscalda i motori e prepara l’assalto finale alla prossima Champions League. Si ripartirà da Marassi, terra che ha sempre sorriso al Diavolo in quest’annata.

Gennaro Gattuso ricomincerà dal suo inderogabile 4-3-3, ma con una probabile novità in mediana: dentro contemporaneamente Lucas Biglia e Tiémoué Bakayoko, con l’esclusione di Frank Kessie tra motivi tecnici e disciplinari. Con l’argentino in cabina di regia, Lucas Paquetá agirà sulla sinistra e il francese si muoverà come mezzala destra. Nessuna novità in difesa: Gianluigi Donnarumma in porta, Davide Calabria e Ricardo Rodriguez sugli esterni e Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli al centro. Stesso discorso per l’attacco: con Suso sulla destra e un ispirato Hakan Calhanoglu sull’altra fascia, ci sarà ovviamente Krzysztof Piatek al centro dell’attacco.

Gran belle notizie, dall’altra parte, per Marco Giampaolo. Il tecnico blucerchiato non solo riabbraccia un super Fabio Quagliarella da record in nazionale, ma ritrova anche un Gastón Ramírez precedentemente acciaccato e Manolo Gabbiadini reduce dall’influenza.

Sampdoria-Milan, probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Linetty, Praet, Jankto; Ramrez; Quagliarella, Gabbiadini. All. Giampaolo

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso

Redazione MilanLive.it

