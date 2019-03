Chi non muore di rivede. Una figura del vecchio Milan ‘berlusconiano’ sta per tornare in sella, anche se a molti chilometri di distanza da Milanello.

Si tratta dell’ex direttore sportivo rossonero Rocco Maiorino, dirigente che ha spesso lavorato nell’ombra al fianco di Adriano Galliani ma che è considerato un grande intenditore di calcio ed un uomo esperto a livello di scouting e trattative. L’ex milanista, allontanato dal club dopo il passaggio di proprietà del 2017 da Fininvest alla cordata cinese, ripartirà dalla Spagna.

Come segnalato dal giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Maiorino da oggi è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Las Palmas, club spagnolo che milita attualmente nella Segunda Division. Un incarico niente male per Maiorino che ha firmato un contratto fino al 2020 per lavorare nelle Isole Canarie e cercare di costruire una squadra che possa lottare per la promozione in Liga dal prossimo anno. L’ex Milan troverà un gruppo totalmente da rilanciare: tra le stelle si segnalano soltanto l’argentino Sergio Araujo, il bomber Ruben Castro e la vecchia conoscenza del Cagliari Gabriel Peñalba.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

