È andata in archivio la 29ª giornata del campionato di Serie A 2018/2019 dopo il posticipo serale Inter-Lazio. Il big match di San Siro è terminato con il risultato di 0-1 per la squadra di Simone Inzaghi.

A decidere la sfida è stata una rete di Sergej Milinkovic-Savic nel primo tempo. Questo successo proietta i biancocelesti al quinto posto con 48 punti, a -3 dal Milan e con la partita contro l’Udinese da recuperare ancora. I ragazzi di Luciano Spalletti, che venivano dalla vittoria nel derby, rimangono in terza posizione a quota 53.

Da segnalare che anche l’Atalanta oggi ha vinto a Parma ed è anch’essa a 48 punti. La squadra di Gian Piero Gasperini è sesta, dunque in zona Europa League. Brutta sconfitta interna, invece, per la Roma. I giallorossi hanno perso all’Olimpico con un netto 1-4 contro il Napoli di Carlo Ancelotti. Per la compagine guidata da Claudio Ranieri momento veramente negativo. La sesta piazza, che permette di accedere almeno al playoff di Europa League, è insidiata dalla Sampdoria. I blucerchiati, che hanno sconfitto ieri il Milan a Genova, sono a quota 45 con solo due lunghezze di distanza dai capitolini.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it