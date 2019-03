MILAN NEWS – Il k.o. di ieri sera a Marassi pesa in maniera duplice per il Milan, che giunge alla seconda sconfitta consecutiva in campionato.

I rossoneri infatti non solo vengono ‘puniti’ dagli errori individuali di calciatori insospettabili, su tutti Gianluigi Donnarumma che finora era stato quasi inappuntabile, ma nello stesso momento rischia di perdere un treno fondamentale per la corsa alla qualificazione in Champions League.

Un turno, il 29° di Serie A, che sulla carta poteva essere molto favorevole al Milan. I rossoneri infatti affrontavano sì una trasferta delicata in casa della Sampdoria, ma le rivali dirette sono altrettanto attese da match molto complicati e veri e propri scontri diretti. Alle ore 15, allo stadio Olimpico, la Roma se la vedrà contro il Napoli secondo in classifica, mentre il posticipo serale vedrà l’Inter e la Lazio darsi battaglia per raggiungere un cosiddetto ‘posto al sole’ nell’alta classifica.

Dopo la sconfitta di ieri sera il Milan non può però dormire sonni tranquilli: se alla Roma di Ranieri riuscisse il colpaccio oggi pomeriggio contro la squadra di Ancelotti allora i giallorossi si avvicinerebbero sensibilmente al quarto posto, portandosi a -1 dal Milan (che ha gli scontri diretti a favore). In serata un successo della Lazio metterebbe tutto in discussione: se i biancocelesti dovessero battere l’Inter andrebbero a -3 dal Milan ma con una partita ancora da recuperare. A quel punto la corsa Champions diventerebbe ufficialmente una corsa tra milanesi e romane con due posti in palio a nove giornate dal termine.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

