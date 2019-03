MILAN NEWS – La fortuna del Milan dopo la negativa prestazione in casa della Sampdoria è che non ci sarà troppo tempo materiale per pensare ancora all’1-0 subito ieri sera.

Il calendario prevede infatti un turno infrasettimanale di campionato, quello della 30.a giornata, che comincerà proprio dalla gara tra Milan e Udinese prevista per martedì sera allo stadio di San Siro. Un’occasione da non fallire per la banda di Rino Gattuso, che dovrà dimostrare di avere carattere e mentalità vincente lasciandosi subito alle spalle gli errori del derby e della partita di ieri a Genova.

Come scrive il Corriere della Sera martedì il Milan non può fallire l’appuntamento che servirà per rilanciare la squadra nella corsa al 4° posto Champions. Previsti dei sicuri cambi di formazione da parte di mister Gattuso, contento dello spirito dei suoi ma meno positivo nel giudicare l’assetto mediano visto contro la Samp.

Con tutta probabilità torneranno in campo dal 1′ minuto sia Lucas Paquetà che Franck Kessie, ieri entrambi in panchina a Marassi. I due dovrebbero tornare ad agire come mezzali ai lati di Bakayoko, che nell’esperimento da intermedio è piaciuto soltanto a tratti. Confermatissimo Gigio Donnarumma nonostante l’errore decisivo sul gol di Defrel, mentre potrebbero avere un turno di riposo sia Ricardo Rodriguez, ieri sostituito dopo 45′ negativi, sia Hakan Calhanoglu che appare ancora lontano dagli standard dello scorso campionato.

