NEWS MILAN – Gennaro Gattuso mischia leggermente le carte in vista della chance del riscatto. Del resto dopo il tracollo di sabato sera a Marassi, si ripartirà già domani sera a San Siro contro l’Udinese.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, ci saranno innanzitutto i rientri degli imprescindibili Frank Kessie e Lucas Paquetá in mediana. E questi ritorni, con un organico finalmente completo, porteranno giocoforza a qualche sacrificio. Uno certo sarà quello di Samuel Castillejo, il quale – sottolinea il quotidiano – continua a non apparire in grado di reggere questi livelli. Al suo posto potrebbe esserci proprio Paquetá, pronto a muoversi nel tridente così da sostenere e ispirare l’isolato Krzysztof Piatek. La seconda esclusione ricadrà invece tra Hakan Calhanoglu e Tiémoué Bakayoko, con uno dei due che tirerà il fiato in vista della Juventus. Con l’ex Flamengo in attacco e un Lucas Biglia in rampa di lancio, probabile che sia il centrocampista del Chelsea il designato. In difesa, invece, l’unica novità certa sarà l’inserimento di Andrea Conti: dopo essere subentrato contro la Sampdoria, l’esterno di Lecco partirà dal fischio d’inizio con Ricardo Rodriguez sull’altra corsia e gli inamovibili Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli davanti a un Gianluigi Donnarumma a caccia del riscatto dopo il recente pasticcio.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it