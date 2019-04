MILAN NEWS – Le parole di Gennaro Gattuso nella conferenza pre-partita di Sampdoria-Milan, arrivate venerdì scorso, hanno fatto molto discutere, soprattutto quelle riguardo la sua permanenza in rossonero.

Il tecnico del Milan infatti ha in qualche modo lasciata aperta la possibilità che il suo futuro all’interno del club del suo cuore non sia così scontato, rimandando ogni discorso tra due mesi quando il campionato sarà terminato. Tante le voci e le dicerie sparse pubblicate in questi giorni riguardo a tali dichiarazioni, anche se Gattuso oggi ha confermato di trovarsi benissimo a Milanello.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Ai microfoni di Sky Sport Andrea Pirlo, grande amico ed ex compagno di squadra di Rino, ha detto la sua sul futuro professionale dell’allenatore milanista, parlando di ciò che potrebbe valere la sua riconferma sulla panchina: “Il suo pensiero fisso è la Champions League, deve centrare l’obiettivo a tutti i costi. Del futuro, come ha detto Rino, si parlerà soltanto a maggio o giugno. La sua permanenza? Si sa che dipende tutto dai risultati: se vinci e conquisti l’obiettivo allora sei un allenatore di livello, altrimenti sei in discussione come tutti gli altri”.

Dunque ogni tipo di discorso è rimandato e si deciderà il futuro della panchina del Milan soltanto in base al traguardo raggiunto dai rossoneri. Gattuso ha due cartucce a disposizione: centrare la qualificazione Champions e/o vincere la Coppa Italia.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it