MILAN NEWS – Il Milan stasera cambierà faccia; secondo le ultime indicazioni i rossoneri giocheranno con il 4-3-1-2, modulo con due punte che condivideranno il reparto assieme.

Krzysztof Piatek e Patrick Cutrone saranno partner d’attacco contro l’Udinese nell’anticipo della 30.a giornata di campionato. I due centravanti per la prima volta da quando sono nella stessa squadra, verranno lanciati in un tandem che, si spera, possa indirizzare la gara in favore di un Milan che ultimamente segna poco anche se prende pochissime reti.

Un’idea, quella di schierare le sue due punte a disposizione assieme, che a Gattuso è venuta in mente pochi giorni fa, probabilmente con un suggerimento diretto arrivato dalla Polonia. Infatti durante la sosta per le Nazionali, Piatek ha giocato con la sua squadra nei match con Austria e Lettonia in coppia con Robert Lewandowski, fortissimo numero 9 del Bayern Monaco. Un tandem che ha portato i polacchi a vincere entrambi i match con 3 reti all’attivo (una anche del milanista) e zero subite.

Possibile dunque che tale liaison offensiva continui anche nel Milan, dove Gattuso spera che il feeling tra il polacco Piatek e il giovanissimo Cutrone sia già pronto all’uso, con alle spalle Lucas Paquetà che cercherà di regalare spunti e gemme al suo gioco.

