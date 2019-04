NEWS MILAN – Sembra che Gennaro Gattuso abbia deciso di cambiare modulo e uomini in vista di Milan-Udinese. Salvo sorprese, oggi a San Siro la formazione dovrebbe essere schierata con il 4-3-1-2.

In questi minuti da Sportmediaset hanno confermato che lo schieramento tattico sarà proprio quello, tanto gradito in passato a Silvio Berlusconi. Ad agire nel ruolo di trequartista ci sarà Lucas Paquetà, che già nel Flamengo ha giocato in quella posizione. Rispetto a quando viene impiegato da mezzala, avrà certamente più libertà in fase offensiva e qualche obbligo in meno in quella difensiva.

Milan-Udinese, Gattuso cambia modulo: 4-3-1-2 con Paquetà trequartista

Sarà molto interessante vedere la prestazione del talento brasiliano sulla trequarti. Ma oltre a Paquetà, anche Krzysztof Piatek e Patrick Cutrone saranno osservati speciali di Milan-Udinese. Infatti, Gattuso li schiererà insolitamente insieme come coppia d’attacco titolare. Per caratteristiche probabilmente non rappresentano un tandem ideale, ma in questo momento metterli assieme può risultare la soluzione migliore.

Per quanto riguarda il centrocampo, dovrebbe esserci il ritorno dal primo minuto di Franck Kessie. L’ex Atalanta era rimasto in panchina sabato contro la Sampdoria, visto che era rientrato solamente giovedì dalla trasferta con la nazionale della Costa d’Avorio. Nessuna punizione per i fatti avvenuti con Lucas Biglia nel derby. L’ivoriano è pronto a tornare nel ruolo di mezzala destra, con Tiemoué Bakayoko che si sistemerà in regia e Hakan Calhanoglu ad agire da mezzala sinistra.

A fare le spese in questa rivoluzione tattica dovrebbe essere Biglia, che può lo stesso tornare utile a match in corso. In difesa nessuna novità. Avrebbe dovuto esserci spazio per Andrea Conti, ma un infortunio muscolare lo ha estromesso dalla lista dei convocati di Gattuso alla vigilia di Milan-Udinese. Si spera di recuperarlo per la gara di sabato a Torino contro la Juventus.

MILAN-UDINESE: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-3-1-2) – G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Paquetà; Piatek, Cutrone.

Matteo Bellan

