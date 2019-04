MILAN NEWS – C’è grande attesa per la gara delle ore 19 di oggi, quando il Milan ospiterà l’Udinese a San Siro come anticipo della 30.a giornata di Serie A.

La squadra di Gennaro Gattuso deve forzatamente ripartire dopo le due sconfitte consecutive, soprattutto per non perdere il 4° posto in classifica ora insidiato da Lazio e Atalanta (i capitolini hanno una gara in meno), che soffiano forte in direzione della zona Champions League.

Milan-Udinese, i precedenti dei match a San Siro

Nonostante i precedenti al ‘Meazza’ tra Milan e Udinese premino evidentemente i rossoneri padroni di casa con 24 vittorie, 14 pareggi e solo 5 sconfitte in massima serie, nelle ultime tre stagioni è successo di tutto dal punto di vista dei risultati tra la squadra rossonera e quella friulana.

Lo scorso anno, nell’ultimo incrocio a San Siro, fu decisivo Nikola Kalinic: il bomber croato si giocò le sue poche cartucce contro l’Udinese nel 2-1 del settembre 2017. Vittoria per 2-1 dei rossoneri e doppietta di Kalinic, che rese vano il momentaneo pareggio di Lasagna.

Nel 2016-2017 invece fu l’Udinese a passare sul campo dei rossoneri con il gol in extremis di Stipe Perica, giovane attaccante serbo che ammutolì i tifosi di casa regalando tre punti ai suoi. L’anno precedente arrivò invece uno scialbo e poco emozionante 1-1: in gol Armero (ex milanista) e pareggio di Niang.

Il precedente più emozionante? Il clamoroso e rocambolesco 4-4 della stagione 2010-2011, quella per intenderci dell’ultimo scudetto della storia rossonera e del magnifico quarto posto Champions dell’Udinese.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

