CALCIOMERCATO MILAN – Si complica la situazione riguardante il futuro di un calciatore che è ancora sotto contratto con il Milan a tutti gli effetti.

Si tratta di André Silva, centravanti classe 1995 che sembrava essersi rilanciato definitivamente al Siviglia, club che lo ha preso in prestito la scorsa estate pagando 4 milioni di euro e sperando nella rinascita del portoghese in Liga spagnola dopo un’annata certamente poco brillante nelle fila del Milan durante la sua prima e finora unica stagione italiana.

Calciomercato Milan, si infittisce la situazione di André Silva

Nove reti in campionato più due in coppa per André Silva che però, dopo una partenza sprint, non sembra più essere considerato un giocatore importante per il Siviglia. Non a caso il club andaluso, che è di nuovo nelle mani del direttore sportivo Monchi, a gennaio scorso è corso ai ripari prendendo il giovane Munir per l’attacco e il neo allenatore Joaquin Caparros sembra puntare su altri elementi lasciando l’ex Milan spesso in panchina.

Secondo quanto scritto oggi da Calciomercato.com, il riscatto a fine stagione di Silva da parte degli spagnoli si fa dunque più complicato. Il Siviglia ha fatto sapere di voler proporre uno sconto sui 39 milioni di euro pattuiti la scorsa estate, arrivando al massimo ad investire 30 milioni per trattenere il centravanti. Una notizia che non farà piacere al Milan, che starebbe anche pensando di riportare André Silva a casa per alternarlo con Piatek nell’attacco della prossima stagione; una soluzione però bocciata in partenza dal giocatore stesso che non sarebbe felice di ritornare a Milanello dove probabilmente non ha ricevuto grossi consensi.

Una possibile terza via si chiama Wolverhampton: il club inglese, praticamente manovrato dall’agente Jorge Mendes e della sua Gestifute, potrebbe puntare su Silva in vista della prossima stagione. Il Milan intanto attende offerte, sperando di non ritrovarsi un calciatore giovane ma ancora discontinuo sul groppone.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

