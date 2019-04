CALCIOMERCATO MILAN – Pedro potrebbe lasciare il Chelsea in estate. In scadenza a giugno 2020, lo spagnolo avrebbe intenzione di cambiare aria. Il Milan lo segue da tempi non sospetti e nelle ultime ore in Inghilterra hanno ribadito l’interesse dei rossoneri per lui. Sulle sue tracce c’è anche l’Inter. Ecco quindi che potrebbe scatenarsi un derby di mercato in estate. Pedro è un esterno offensivo ideale per lo stile di gioco di Gattuso. Alzerebbe il livello tecnico e di esperienza, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League.

Redazione MilanLive.it

