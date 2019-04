NEWS MILAN – Gennaro Gattuso deve fare i conti con diversi giocatori infortunati in questo momento. Dopo un periodo nel quale c’era sostanzialmente tutto l’organico a disposizione, ora sta perdendo pezzi.

In occasione di Milan-Udinese si sono infortunati Gianluigi Donnarumma e Lucas Paquetà, ma già prima altri calciatori avevano accusato problemi fisici. Ad esempio Andrea Conti, neanche convocato per il match di campionato. L’ex laterale destro dell’Atalanta ha riportato un affaticamento dei muscoli flessori della coscia sinistra. La situazione è in miglioramento, ma sabato a Torino contro la Juventus non dovrebbe esserci. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Invece per il successivo impegno contro la Lazio ci sarà.

Dubbi per quanto riguarda Franck Kessie, che contro l’Udinese avrebbe dovuto tornare titolare dopo la panchina contro la Sampdoria. Il centrocampista ivoriano patisce un’infiammazione al ginocchio sinistro, ieri a Milanello ha svolto un allenamento differenziato e ancora non è perfettamente chiaro se sarà recuperabile o meno contro la Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport la sua presenza tra i convocati è improbabile, però bisogna attendere i propri allenamenti per avere notizie più certe.

A Torino ci sarà sicuramente, invece, Jesus Suso. Un pestone subito al piede sinistro nella seduta di rifinitura martedì gli aveva provocato una contusione. Ma già ieri lo spagnolo è rientrato in gruppo e pertanto sarà a disposizione di Gattuso per la difficile partita contro la Juventus. Probabile anche un suo ritorno da titolare, seppur vada ancora capito il modulo: si ritornerà al 4-3-3 oppure il mister sceglierà uno schieramento diverso?

