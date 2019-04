MILAN NEWS – Il Milan è letteralmente uscito a pezzi dalla sfida interna di martedì pareggiata con l’Udinese, un 1-1 che serve a poco nella corsa al 4° posto.

La squadra di Gennaro Gattuso ha perso sicuramente per diverse settimane sia Gianluigi Donnarumma sia Lucas Paquetà, entrambi infortunatisi nell’ultima sfida di campionato. Anche Andrea Conti salterà sicuramente la prossima partita in programma, l’atteso big match di campionato contro la Juventus che si giocherà all’Allianz Stadium sabato, precisamente alle ore 18.

Sospiro di sollievo invece per quanto riguarda Franck Kessie; il centrocampista ivoriano del Milan, secondo le ultimissime indicazioni di Sky Sport, si è allenato regolarmente con i compagni questa mattina a Milanello, segno che l’infiammazione al ginocchio sinistro che lo aveva costretto alla panchina con l’Udinese sembra essere superata. Il classe ’96 ha iniziato la seduta mattutina a parte, per poi aggregarsi al resto del gruppo e ha svolto quasi l’intero allenamento in maniera regolare.

Ci sarà anche Jesus Suso dopodomani a Torino: lo spagnolo ha riposato nel turno infrasettimanale dopo un pestone subito nella rifinitura. Gattuso potrà dunque avere a disposizione dal 1′ minuto due elementi importanti e fino a poche settimane fa intoccabili per il suo 4-3-3 di partenza. Domani, nella seduta di rifinitura, si capirà quale modulo e quale formazione ha in mente il mister per cercare il colpaccio in casa Juve.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

