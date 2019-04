NEWS MILAN – In casa rossonera bisogna fare i conti con gli infortuni in questo periodo difficile. Gennaro Gattuso ha perso Gianluigi Donnarumma e Lucas Paquetà, che dovrebbero restare fuori circa tre settimane. Inoltre domani contro la Juventus non avrà Andrea Conti, recuperabile però contro la Lazio. Ci sono, invece, Franck Kessie e Jesus Suso.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Sky Sport rivela che nella giornata di ieri anche Hakan Calhanoglu ha accusato un problema fisico. Niente di grave, sembra, ma le sue condizioni verranno valutate in queste ore. Ovviamente la speranza è di poter avere il turco a disposizione. Possibile che Gattuso lo inserisca comunque nella lista dei convocati per poi decidere domani a Torino se impiegarlo o meno, in base a quelle che saranno le sue condizioni.

La perdita di Calhanoglu sarebbe un’ulteriore tegola per il mister, che in questo momento ha un po’ gli uomini contati e non tutti al 100%. L’ex Bayer Leverkusen dovrebbe essere impiegato come mezza sinistra, se sarà a disposizione. Lo stesso ruolo già occupato nella recente sfida contro l’Udinese a San Siro. C’è bisogno delle sue qualità tecniche e di visione di gioco a centrocampo. Speriamo di non doverne fare a meno.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it