CALCIOMERCATO MILAN – Mancano ancora meno di tre mesi all’inizio ufficiale del mercato estivo 2019, ma il Milan è già da considerarsi tra i club italiani più attivi e vogliosi di cambiamenti.

La società rossonera ha già gli obiettivi prefissati: a prescindere dalle possibili cessioni per fare cassa, il direttore dell’area tecnica Leonardo si muoverà per un centrocampista di qualità (soprattutto se partisse Kessie) e per un esterno offensivo, entrambi elementi che sarebbero dovuti sbarcare a Milanello già nella frenetica sessione invernale scorsa.

Calciomercato Milan, due talenti della Ligue 1 nel mirino rossonero

Intanto il portale Calciomercato.it si riferisce oggi soprattutto alla caccia da parte del Milan di un’ala d’attacco che possa giocare su entrambi i lati del campo e garantire più gol e assist rispetto al rendimento degli esterni attuali. Il nome più caldo resta quello del brasiliano Everton, per il quale Leonardo si sta muovendo in prima persona ed è pronto a strapparlo dal Gremio. Ma non vanno sottovalutati i due piani alternativi, entrambi provenienti dalla Ligue 1 francese.

I calciatori in questione sono il già noto Allan Saint-Maximin, ala del Nizza, e l’ivoriano Nicolas Pepé in forza al Lille. Il primo è un obiettivo ormai seguito da tempo, sul quale il Milan si era posto in vantaggio già nella sessione invernale, anche se non c’è stato tempo materiale per concludere la trattativa.

Il calciatore del Lille invece sta disputando una stagione pazzesca: 19 reti e 11 assist in Ligue 1 con la squadra del nord della Francia e la sua valutazione sarebbe schizzata alle stelle, addirittura sugli 80 milioni di euro. Tanta la concorrenza internazionale per Pepé, che è considerato uno dei maggiori talenti del momento, sia per gol segnati che per qualità offensiva nella zona decisiva del campo. Servirà attendere qualche mese prima di decifrare quale sarà l’obiettivo primario del Milan.

