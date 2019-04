NEWS MILAN – Il Milan esce ingiustamente e immeritatamente sconfitte sconfitto all’Allianz Stadium dalla Juventus. Decisive le ingenuità di Musacchio e Calabria, ma anche gli errori dell’arbitro Fabbri, come lamentato da Leonardo nel post-partita.

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Pepe Reina, titolare stasera visto l’infortunio di Gigio Donnarumma. L’esperto portiere spagnolo ha parlato così dell’andamento del match: “Per forza dobbiamo rimanere con la sensazione, voglia e personalità di oggi. Quando giochi così, a parte oggi che davanti c’era una squadra fortissima, ma è difficile venire sconfitte. E’ la base per queste ultime 7 partite di campionato. Oggi volevamo ottenere dei punti, ma la base sono le prestazioni. Giocando come oggi, vinceremo le prossime”.

Su Gennaro Gattuso, e sulla lotta Champions League: “Io sto solo da una parte, che Gattuso è dalla nostra parte. Andiamo avanti così, dobbiamo essere fiduciosi in noi stessi e più uniti di prima. Mancano sette partite, siamo in buona posizione per la volata finale. Già da sabato prossimo. Il nostro mestiere di giocatori esperti è parlare con lo spogliatoio. La squadra è cresciuta a livello caratteriale, siamo pronti alla sfida. Rigore Dybala? Pensavo la chiudesse, ma ha fatto bene a calciare centrale. Per i portieri è il posto più brutto”.

