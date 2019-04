MILAN NEWS – Ora è vietato sbagliare, anche un solo passaggio o una verticalizzazione. Il Milan dopo questo periodo negativo deve assolutamente tornare a vincere.

Ieri in casa della Juventus si è vista una squadra brillante, ben messa in campo e capace di mettere sotto per 50 minuti i campioni d’Italia. Ma gli episodi (sia tecnici che arbitrali) e alcuni errori individuali clamorosi hanno portato il Milan a rivedere i fantasmi dell’ennesima occasione sprecata: una vittoria all’Allianz Stadium avrebbe non solo dato ai rossoneri uno sprint pazzesco verso il 4° posto, ma anche aumentato la fiducia e la consapevolezza dell’ambiente.

Ecco perché la prossima sfida, quella di sabato 13 aprile tra Milan e Lazio, diventa un duello a dir poco vitale e decisivo per la squadra rossonera. Come scrive il Corriere dello Sport gli uomini di Gennaro Gattuso dovranno tornare a fare tre punti per due semplici motivi: riprendersi il primato della zona Champions e allontanare una rivale diretta in questa frenetica corsa all’Europa che conta.

Positivo il fatto che ieri non siano stati ammoniti Bakayoko e Castillejo, gli unici due diffidati in casa rossonera, così che Gattuso possa preparare lo scontro diretto di San Siro con quasi tutta la rosa a disposizione. La Lazio intanto cercherà di avvicinarsi all’obiettivo sfidando oggi il Sassuolo all’Olimpico, tenendo conto della situazione squalifiche: sono ben 7 i calciatori laziali diffidati e con il serio rischio di saltare l’importantissimo match della 32.a giornata.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

