Weekend di derby per quanto riguarda il calcio italiano giovanile, in particolare dalle parti della città di Milano.

Ieri la Primavera del Milan è stata sconfitta da giovani cugini interisti nella stracittadina disputata a Sesto San Giovanni con un rocambolesco 4-2 finale che ha messo in grossa crisi gli uomini allenati da mister Giunti. Ma oggi è arrivata una soddisfazione in più per l’ambiente del vivaio milanista.

Oggi la selezione Under-15 del Milan ha battuto i rivali dell’Inter nella 24.a giornata del campionato di categoria. Il match, giocatosi allo stadio Enotria di Milano, ha visto la formazione di mister Polistina battere 1-0 i giovani interisti. Decisivo ancora una volta il giovanissimo bomber Leonardo Rossi, uno dei calciatori del vivaio del Milan di cui si parla meglio. La sua rete da centravanti vero a metà ripresa ha regalato tre punti preziosi ai rossoneri e la soddisfazione di superare i rivali.

L’Under-15 del Milan resta al secondo posto in classifica, attaccanti alla capolista Bologna che ha battuto in questo turno il Venezia. Se la Primavera e la prima squadra zoppicano, almeno i giovanissimi classe 2003 e 2004 si prendono ottime soddisfazioni.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

