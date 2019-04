CALCIOMERCATO MILAN – Nessun segreto o mistero: al Milan da tempo piace un centrocampista romano e romanista, anche prima che diventasse titolare della squadra giallorossa.

Lorenzo Pellegrini, ‘tuttocampista’ classe 1996, è seguito dal Milan in realtà da un paio di stagioni. L’avrebbe già voluto con sé in rossonero Vincenzo Montella, tecnico che lo ha allenato ai tempi delle giovanili della Roma e che lo ha ammirato volentieri nella sua crescita al Sassuolo. Non lo disdegnerebbe neanche Gennaro Gattuso, visto che Pellegrini sarebbe perfetto come intermedio nel centrocampo del suo 4-3-3 attuale.

Calciomercato Milan, Pellegrini e la clausola da 30 milioni

Le ultime informazioni di Tuttomercatoweb.com rinverdiscono la possibilità di vedere in un futuro prossimo Pellegrini con la maglia del Milan. L’attuale numero sette della Roma infatti vorrebbe rinnovare il contratto con i giallorossi, ma tale trattativa interna starebbe mostrando alcune difficoltà di base. Su tutte l’interruzione della validità di una clausola rescissoria attualmente presente nel contratto di Pellegrini, precisamente da 30 milioni di euro. In pratica qualsiasi club pronto a spendere tale cifra sarebbe in diritto di ‘bypassare’ la volontà della Roma e trattare direttamente l’ingaggio con il centrocampista 23enne ed il suo entourage.

Il Milan, con l’ok di Ivan Gazidis sempre favorevole a operazioni di questo tipo per calciatori giovani e italiani, potrebbe dunque accelerare prima che possano iniziare i negoziati tra Roma e Pellegrini per un eventuale nuovo contratto. Possibile che i rossoneri offrano 15 milioni subito e altri 15 entro il 2020 per arrivare alla somma designata per lasciar partire il calciatore ex Sassuolo. Bisognerà però attendere l’inizio della prossima sessione di mercato estivo prima di capire se effettivamente il Milan avrà il margine e le finanze adatte a strappare Pellegrini dalle braccia di una rivale storica e diretta per la lotta all’Europa che conta.

