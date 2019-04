CALCIOMERCATO MILAN – Presto il mercato entrerà nel vivo, anche se non in via ufficiale, almeno con le varie indiscrezioni dai vari portali web e quotidiani sportivi vari.

Il Milan questa estate farà diverse operazioni per completare la rosa, sperando di conquistare l’accesso alla prossima Champions League a fine stagione. L’obiettivo principale di Leonardo sarà rinforzare il reparto offensivo, in particolare gli esterni. Tra i giocatori seguiti dai rossoneri per la prossima stagione c’è Nicolas Pepé, talento del Lille seguito dai club di tutta Europa. In Francia parlavano di un’offerta dall’Italia per il calciatore, anche se non veniva specificato il club. Difficile pensare che potesse essere il Milan, che in termini di Fair Play Finanziario difficilmente può mettere a segno un colpo così oneroso, considerati anche gli investimenti fatti lo scorso gennaio per Piatek e Paquetà.

Calciomercato Milan, offerta di 80 milioni del Bayern Monaco per Pépé

La stagione di Pepè sin qui è sorprendete: ha segnato 19 gol e collezionato ben 12 assist in 34 partite. Un talento davvero incredibile. Exploit che, ripetiamo, non è passato inosservato ai club europei, sempre a caccia di nuovi giovani talenti. In pole position per il giocatore classe 1995 – nato in Francia, con passaporto della Costa d’Avorio – c’è il Bayern Monaco.

Il club tedesco ha promesso grossi investimenti dalla prossima stagione, per tornare ai vertici del calcio europeo, puntando dichiaratamente alla conquista della prossima Champions League. Per farlo avrebbe messo sul piatto ben 80 milioni di euro per Nicolas Pépé, così riportano i colleghi di Footmercato.net. Cifra mostruosa che non sarà facilmente pareggiabile dal Milan. Saranno altri i club a poter concorrere con il Bayern Monaco per il calciatore.

Il Milan resta sempre alla ricerca di esterni d’attacco. Attualmente in rosa non ci sono veri e propri velocisti davanti capaci di cambiare passo nel corso del match. Escluso Castillejo che ha potenzialmente queste caratteristiche, anche se quasi mai è riuscito a metterle in evidenza con continuità. In tal senso resta ancora il nome di Saint-Maximin del Nizza un’obiettivo alla portata. Vedremo da qui ai prossimi mesi quali saranno le mosse di Leonardo.

