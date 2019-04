Il Milan ha messo gli occhi su Roberto Piccoli, baby bomber della Primavera dell’Atalanta. Percassi punta al rinnovo.

CALCIOMERCATO MILAN – La dirigenza del Milan è stata chiara in più occasioni. Il progetto della proprietà prevede una continuità della linea verde, già tracciata negli ultimi anni da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

L’obiettivo è quello di acquistare giovani talenti prima della loro esplosione. Durante gennaio Leonardo ha acquistato diversi giovani come Thiago Djalo, Leroy Abanda e altri. Tutti voluti fortemente da Geoffrey Moncada, nuovo capo scout dei rossoneri. Adesso nel mirino del club di via Aldo Rossi ci è finito un giovane italiano: si tratta di Roberto Piccoli, centravanti classe 2001 dell’Atalanta. Autore di 14 gol quest’anno in Primavera, fra campionato e Coppa Italia, il baby bomber ha stregato tutti. Leonardo e Paolo Maldini compresi.

Calciomercato Milan, occhi su Roberto Piccoli

Secondo quanto riportato dai colleghi di ‘Calciomercato.com’, il Milan, che sta scandagliando il mercato alla ricerca di un centravanti per la Primavera e per la prima squadra del futuro, ha messo gli occhi su di lui. L’interesse c’è ed è concreto, ma non sarà facile strapparlo alla famiglia Percassi, sempre molto attenta alla crescita e all’esplosione dei loro giovani. Nell’ambiente bergamasco sono sicuri: dopo Caldara, Conti, Melegoni e tanti altri, ora è il turno di Piccoli. I suoi numeri parlano chiaro e non sono passati inosservati: Gian Piero Gasperini è pronto a dargli spazio, mentre la società vuole blindarlo con un rinnovo di contratto importante. Alcuni lo considerano un vero e proprio predestinato. Centravanti con ottime doti fisiche e molto abile sotto porta, anche rapido e sicuro di sé. Un giovane da tener d’occhio. Ed è esattamente ciò che sta facendo il Milan. Leonardo ha scritto il suo nome sul taccuino ed è pronto a parlare con l’Atalanta. Fra i due club ci sono buoni rapporti e questo potrebbe facilitare il discorso. Ma occhio: perché su Piccoli ci sono anche le attenzioni di Borussia Dortmund e Monaco.

