Antonio Conte è un allenatore abbastanza sognato in Serie A, visto che lui ritornerebbe volentieri in Italia dopo l'esperienza al Chelsea. Ovviamente vuole un progetto serio con garanzie tecniche ed economiche.

Con l’arrivo di Giuseppe Marotta all’Inter, la destinazione nerazzurra è sempre parsa quella più probabile. I due hanno lavorato assieme alla Juventus e la situazione di Luciano Spalletti porta a pensare che il club cambierà tecnico a fine stagione. Nonostante si vociferi di una candidatura di José Mourinho, sembra che la società abbia Conte come nome preferito. Ma La Gazzetta dello Sport riferisce che la pista è tutt’altro che semplice. Infatti, il sondaggio dell’Inter per l’allenatore pugliese ha fatto emergere una richiesta di ingaggio da 10 milioni di euro netti annui. Lo stesso stipendio che Roman Abramovich gli aveva garantito al Chelsea con il rinnovo firmato nella primavera 2017. Adesso lui è in causa con i Blues per un totale di 23 milioni che pretende tra buonuscita e danni di immagine.

News Milan, difficile ingaggiare Conte

Si era parlato anche di un eventuale ritorno alla Juventus, però oggi la panchina di Massimiliano Allegri appare salda e bisognerà vedere cosa succederà nel cammino in Champions League della squadra. La dirigenza ha un ottimo rapporto con il mister toscano e in questo momento è concentrata sulla sfida con l’Ajax. Il resto di vedrà più avanti.

Un’altra idea per il futuro di Conte è rappresentata dal Milan. La permanenza di Gennaro Gattuso è incerta. Senza qualificazione in Champions League l’addio sarebbe abbastanza scontato, ma anche raggiungendo l’obiettivo non vi è certezza della sua conferma. La Gazzetta dello Sport rivela che già Adriano Galliani fece un tentativo anni fa e altri approcci sono nuovamente andati a vuoto. Dalle parti di via Aldo Rossi un allenatore come l’ex di Juventus e Chelsea non dispiacerebbe. Tuttavia, bisogna fare i conti con la sua richiesta di ingaggio e anche sui paletti del Fair Play Finanziario che il Milan dovrà rispettare. Tornare in Champions è fondamentale, sia per il bilancio che per attirare tecnici e giocatori di alto livello.

Redazione MilanLive.it

