NEWS MILAN – Il futuro di Gennaro Gattuso, come del resto quello di qualsiasi allenatore di calcio di tutto il mondo, è legato ai risultati e agli obiettivi stagionali raggiunti o meno.

Il Milan ha come obiettivo dichiarato da inizio stagione di fare meglio delle ultime disastrose annate. Va da sé che la reale posizione in classifica che tutto il popolo rossonero, dirigenza compresa, gradirebbe, è quantomeno il quarto: valido per l’accesso alla prossima Champions League. Va anche detto che il Milan è in semifinale di Coppa Italia, deve giocarsi il ritorno a San Siro contro la Lazio (dopo lo 0-0 dell’andata) e ha tutte le carte in regola per giocarsi la seconda finale consecutiva.

Ma escludendo la coppa nazionale, con tutto il rispetto, la priorità assoluta è accedere alla massima competizione europea per club, un passo troppo importante a livello economico e di prestigio, soprattutto vista la nuova società di proprietà Elliott, insediatasi lo scorso luglio 2018.

Milan, Pochettino tentato dal Bayern Monaco!

Ci sono state molte voci contrastanti riguardo al futuro di Rino Gattuso nel corso di questa stagione. Chi lo dava per esonerato già a novembre scorso, chi invece lo vedeva come un fenomeno dopo i primi mesi di 2019, e chi successivamente lo ha scaricato relegandolo come un allenatore per squadre non ambiziose. La verità a nostro avviso è fondamentalmente una: il futuro di Gattuso è strettamente legato alla prossima Champions League. Ad oggi parlare di frizioni con la società, o con lo stesso Leonardo, è fornire notizie mai confermate e quindi false.

Tra i nomi per sostituire eventualmente Gattuso, c’è anche quello di Mauricio Pochettino, grande conoscitore di calcio e da tempo ormai allenatore del Tottenham che tanto bene sta facendo tra Premier League e Champions League in questi ultimi anni. In carriera non ha mai vinto un titolo, e va detto in questi anni inglesi ha avuto modo di contare sempre sullo stesso gruppo, con poche operazioni effettuate dalla società londinese sia in entrata che in uscita.

Nei giorni scorsi si parlava di un forte interesse del Milan, in primis per volontà di Gazidis, proprio per Pochettino. Oggi l’edizione online del Mundo Deportivo, parla di un assalto del Bayern Monaco al tecnico argentino. Nel progetto ambizioso dei tedeschi di rivoluzionare squadra e staff tecnico, è previsto anche un grosso investimento nell’allenatore. Non sono molti i tecnici veramente prestigiosi e bravi per poter sopportare le pressioni di un top club come quello del Bayern. E chissà che Pochettino non sia il profilo giusto.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

