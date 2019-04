CALCIOMERCATO MILAN – I rapporti istituzionali tra il Milan e la vicina Atalanta sono da molto tempo positivi e fruttuosi, soprattutto per le questioni di calciomercato.

Basti ricordare che il Milan negli ultimi anni è riuscito ad acquistare con trattative sempre serene e informali, calciatori importanti provenienti dalle parti di Bergamo, a cominciare da Franck Kessie, passando per Andrea Conti senza dimenticare in passato elementi di primo piano come Massimo Ambrosini o Giacomo Bonaventura. E sembra che tale feeling non sia affatto finito e riprenderà a breve.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, contatti vivi per il terzino Castagne

Il prossimo nome che potrebbe viaggiare sull’asse Bergamo-Milano e indossare presto la maglia rossonera è Timothy Castagne. Si tratta di un esterno difensivo dell’Atalanta, classe 1995 pescato due stagioni fa dal Genk. Un calciatore che è cresciuto moltissimi sotto gli ordini di Gian Piero Gasperini da quando è sbarcato nella rosa bergamasca, diventando pian piano un laterale molto attivo e di qualità, abile a giocare sia sulla fascia destra (come fa nella Nazionale belga) sia come esterno sinistro a piede invertito nel 3-4-3 atalantino.

Il numero 21 dunque, secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport, è al centro dei discorsi di mercato tra Milan e Atalanta: contatti avviati per Castagne che potrebbe sbarcare a giugno a Milanello, voluto fortemente da Leonardo che lo stima particolarmente e lo considera adatto rinforzo alla difesa rossonera. In cambio a Bergamo potrebbe finire Diego Laxalt, altro laterale mancino in forza al Milan che però non ha finora rispettato le attese. L’uruguayano è invece un vecchio pallino di Gasperini, che lo ha allenato al Genoa, e lo rivorrebbe volentieri con sé all’Atalanta per trasformarlo in un nuovo titolarissimo della sua formazione rivelazione.

Il #Milan segue Timothy #Castagne. Primi contatti positivi tra #Leonardo e gli agenti del terzino belga. I rossoneri studiano possibile scambio con Diego #Laxalt, vecchio pallino di Gasperini e dell’#Atalanta. Un’idea che può decollare in estate. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 11 aprile 2019

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it