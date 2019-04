CALCIOMERCATO MILAN – È destinato ad andarsene Andrea Bertolacci, il cui contratto con il club rossonero scade a giugno 2019. Nessuna possibilità di rinnovo, visto che non rientra nel progetto tecnico della società.

Il centrocampista romano sarà libero di trasferirsi a parametro zero in estate. Avrebbe potuto lasciare il Milan già nell’estate 2018, ma sembra che Gennaro Gattuso abbia preferito tenerlo in organico nella speranza di riuscire a rilanciarlo. Missione fallita, purtroppo. E anche nella sessione di calciomercato a gennaio 2019 il giocatore poteva approdare altrove. Ma ha rifiutato le offerte, come quella del Fulham ad esempio.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Per il futuro di Bertolacci la destinazione più probabile sembra essere il Genoa, squadra nella quale ha militato in passato. Conosce molto bene Genova, si è trovato a suo agio nell’ambiente e dunque farvi ritorno è soluzione certamente gradita. C’era chi già parlava di pre-accordo tra lui e il presidente Enrico Preziosi in vista dell’estate. Ma nelle ultime settimane è emersa una nuova pretendente, determinata a cercare di ingaggiarlo.

Si tratta dell’Udinese, che ha già avviato i contatti con l’entourage di Bertolacci per cercare di strappare il calciatore al Genoa. Lo conferma il portale calciomercato.com. L’attuale centrocampista del Milan deve ancora prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. Non bisogna escludere che vi siano anche altre società interessate a lui. C’è ancora del tempo prima di effettuare una scelta finale. Vedremo dove giocherà l’ex Roma nella prossima stagione.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it