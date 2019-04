MILAN NEWS – Se all’Allianz Stadium non è stato tempo di esperimenti, figuriamoci adesso. Perché il Milan, domani a San Siro contro la Lazio, si giocherà una gran bella fetta dei 50 milioni in palio per la Champions.

Così spazio solito 4-3-3 per Gennaro Gattuso, niente 4-3-1-2 con Patrick Cutrone accanto a Krzysztof Piątek. Senza Lucas Paquetá ancora ai box, Rino non rischia. Anche perché a Torino, in fondo, nonostante il risultato amaro, la squadra ha dato risposte importanti e si va quindi verso la riconferma in blocco degli undici della trasferta piemontese. La conferma arriverà oggi con la rifinitura a Milanello, ma intanto – assicura il CorSport – sono queste le indicazioni che trapelano: dovrebbe toccare ancora a Fabio Borini, con Hakan Calhanoglu pronto ad arretrare ancora in mediana. Pure perché – sottolinea il quotidiano – il turco ha dimostrato di trovarsi più a suo in quella posizione, avendo più possibilità di costruire gioco considerando anche un Tiémoué Bakayoko non proprio adatto per tale compito. In porta, tranne ribaltoni in extremis, dovrebbe esserci ancora Pepe Reina al posto dell’acciaccato, seppur rientrante, Gianluigi Donnarumma. In difesa, invece, Mattia Caldara scalda i motori ma non dovrebbe essere domani la grande occasione: spazio ancora a Mateo Musacchio accanto al capitano Alessio Romagnoli.

Redazione MilanLive.it

