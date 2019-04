MILAN LAZIO LIVE – In un San Siro ancora gremito, si gioca l’attesa Milan-Lazio. Spareggio per il quarto posto, l’ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

I rossoneri non possono permettersi di perdere. Con una sconfitta stasera, la corsa si complicherebbe in maniera drastica. Lo sa bene Gennaro Gattuso, che però ieri in conferenza stampa è apparso parecchio fiducioso. La prestazione di Torino ha dato nuova linfa alla squadra, lucida e sfacciata contro la Juventus una settimana fa. Le polemiche arbitrali hanno mascherato l’ottima partita del ‘Diavolo’. Che però adesso deve dimostrare di essere ormai uscita dal tunnel.

Serie A, Milan-Lazio: cronaca e risultato del match

Redazione MilanLive.it

